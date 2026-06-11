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Нашел и сохранил: у жителя Амурска обнаружили 50 г каннабиса

Полицейские Амурска задержали 55-летнего местного жителя. При обыске в его квартире обнаружили более 50 г каннабиса. Мужчина, ранее судимый за такое же преступление, рассказал, что нашел дикоросы в лесополосе около его населенного пункта и хранил их для себя. Возбуждено уголовное дело. С мужчины взяли подписку о невыезде.

Полицейские Амурска задержали 55-летнего местного жителя. При обыске в его квартире обнаружили более 50 г каннабиса. Мужчина, ранее судимый за такое же преступление, рассказал, что нашел дикоросы в лесополосе около его населенного пункта и хранил их для себя. Возбуждено уголовное дело. С мужчины взяли подписку о невыезде.