Полицейские Амурска задержали 55-летнего местного жителя. При обыске в его квартире обнаружили более 50 г каннабиса. Мужчина, ранее судимый за такое же преступление, рассказал, что нашел дикоросы в лесополосе около его населенного пункта и хранил их для себя. Возбуждено уголовное дело. С мужчины взяли подписку о невыезде.
Нашел и сохранил: у жителя Амурска обнаружили 50 г каннабиса
Полицейские Амурска задержали 55-летнего местного жителя. При обыске в его квартире обнаружили более 50 г каннабиса. Мужчина, ранее судимый за такое же преступление, рассказал, что нашел дикоросы в лесополосе около его населенного пункта и хранил их для себя. Возбуждено уголовное дело. С мужчины взяли подписку о невыезде.