В Комсомольске мальчику выплатят 70 тысяч после нападения собаки

В Комсомольске-на-Амуре суд взыскал 70 тысяч рублей в пользу 10-летнего мальчика, которого укусила безнадзорная собака. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Проверка началась после обращения матери ребёнка. Женщина рассказала, что её сын пострадал во время прогулки на улице Победы — нападение произошло в марте 2024 года. Тогда безнадзорная собака укусила мальчика за руку, из-за чего ребёнку потребовалась медицинская помощь.
Прокуратура Комсомольска-на-Амуре обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетнего. Суд согласился с доводами надзорного ведомства.
В итоге в пользу ребёнка взыскали 70 тысяч рублей. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.