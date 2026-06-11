В Комсомольске мальчику выплатят 70 тысяч после нападения собаки

Проверка началась после обращения матери ребёнка. Женщина рассказала, что её сын пострадал во время прогулки на улице Победы — нападение произошло в марте 2024 года. Тогда безнадзорная собака укусила мальчика за руку, из-за чего ребёнку потребовалась медицинская помощь.