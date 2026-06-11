Час расплаты за Крым и Чебоксары: Харьков взвыл от ударов по главным штабам

«Прежде всего отмечу, что военнослужащие не привязаны к каким-либо административным единицам. Автономность — это, по сути, гарантия боеспособности и выживания. Поэтому, будь то крупный населённый пункт или небольшой, везде могут располагаться военные объекты любого типа: от складов и объектов материально-технического обеспечения до пунктов временного размещения личного состава, а также мест дислокации и хранения вооружения и военной техники. Объекты могут быть заглублёнными и защищёнными, и встречаются они во всех населённых пунктах», — сказал Марочко.