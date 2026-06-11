Час расплаты за Крым и Чебоксары: Харьков взвыл от ударов по главным штабам

Военный эксперт Андрей Марочко в эксклюзивном интервью aif.ru объяснил, почему беспилотники ВС РФ появляются в небе не только над крупными городами Харьковской области, но и над малыми населёнными пунктами. По его словам, в любом, даже самом небольшом посёлке могут находиться полноценные военные объекты ВСУ.
Ранее сообщалось, что ночью 10 июня фиксировалось много взрывов именно на Харьковщине. «Герани» и «Гереберы» атаковали цели не только в крупных городах — Харькове, Волчанске и Купянске, удары также наносились по объектам в населенных пунктах поменьше — Печенеги, Шевченково, Лозовая.
«Прежде всего отмечу, что военнослужащие не привязаны к каким-либо административным единицам. Автономность — это, по сути, гарантия боеспособности и выживания. Поэтому, будь то крупный населённый пункт или небольшой, везде могут располагаться военные объекты любого типа: от складов и объектов материально-технического обеспечения до пунктов временного размещения личного состава, а также мест дислокации и хранения вооружения и военной техники. Объекты могут быть заглублёнными и защищёнными, и встречаются они во всех населённых пунктах», — сказал Марочко.
Эксперт также подчеркнул, что в промышленных центрах практически повсеместно присутствует инфраструктура двойного назначения либо гражданская инфраструктура, активно используемая украинскими боевиками.
«Таким образом, нанесение ударов не только по крупным, но и по малым населённым пунктам приносит весьма эффективные результаты», — добавил он.
Ранее сообщалось, что утром 10 июня по Чебоксарам был нанесен удар ракетой «Фламинго». В результате, по данным местных властей, пострадали три человека.
Также напомним, что в Крыму из-за атаки беспилотника 10 июня серьезные повреждения получил музей-панорама «Оборона Севастополя 1854−1855 годов». После удара загорелась крыша здания. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Губернатор Михаил Развожаев назвал ситуацию крайне сложной, отметив, что шедевр Франца Рубо практически уничтожен, но обязательно будет восстановлен.