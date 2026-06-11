В Хабаровском крае опробовали новую экотропу «Легенды Хехцира»

— Мы сами тоже проходили по тропе. Засекли, если не спешить, с остановками, уйдет часа три на прогулку. Наверху можно выпить кофе и спуститься вниз на подъемнике. Планируем предусмотреть кофе-точку, если будет на нее спрос у туристов. Есть места, где можно сделать передышку, пофотографировать. Поверьте пока на слово — там очень красиво! Думаю, осенью будут самые лучшие виды, когда деревья станут разного цвета. А со смотровой площадки в хорошую погоду виден Китай. По пути можно будет почитать про растения или про историю края. Делаем акцент на познавательный туризм, — добавляет министр туризма Хабаровского края Марина Ярцева.