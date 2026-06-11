В деле Усольцевых могут появиться новые зацепки

Очередная волна поисков пропавших на Кутурчинском Белогорье Усольцевых завершилась внезапным открытием — на исследуемой территории обнаружили часть палки для скандинавской ходьбы.
Могла ли находка принадлежать одному из членов семьи? Реально ли проверить это спустя более восьми месяцев с момента исчезновения людей? Корреспондент krsk.aif.ru задал эти вопросы экс-следователю СК Фёдору Глушкову и получил интересные ответы.
Информация могла сохраниться.
Человек, пользовавшийся палкой для ходьбы, наверняка оставил на ней отпечатки пальцев, а также следы пота и клетки кожи. Эта информация может помочь установить личность владельца.
С отпечатками пальцев есть нюансы — если их нет в базе правоохранителей, то данные, снятые с предмета, не будут иметь никакой ценности. Больше шансов определить владельца по ДНК.
«Взяв у родителей или детей пропавших членов семьи ДНК на экспертизу, можно установить родство — или его отсутствие — с человеком, пользовавшимся вещью», — объясняет Фёдор Глушков.
Но даже если палку для ходьбы держал кто-то из Усольцевых, могли ли сохраниться на ней следы пота — после того, как предмет перезимовал под метровым слоем снега на Белогорье?
«Если пот человека попал между элементами палки, например, между резинками, он может оставаться там длительное время. Бывает, что информация сохраняется месяцами, а в редких случаях даже годами. Процентов 60−70, что эксперты смогут выделить ДНК спустя такое время», — говорит эксперт.
Выручали беспилотники.
На данный момент сведений о том, что найденная в тайге вещь могла принадлежать кому-то из Усольцевых, нет.
Никаких иных зацепок, способных приоткрыть тайну пропавшей семьи, за шесть дней поисков также не было обнаружено.
«ЛизаАлерт» сообщает, что поисковые мероприятия, длившиеся с 4 по 9 июня, проходили в непростых условиях. Передвижение пеших групп осложнялось не до конца стаявшим снегом — он всё ещё лежит на высотах и в затенённых участках горного массива. Скалистая местность, густая растительность и значительные перепады высот также вносили свои коррективы в ход поисков, заставляя во многом полагаться на технику.
Беспилотники помогали специалистам заглянуть в самые труднодоступные участки Кутурчинского Белогорья.
«Значительная часть территории обследовалась методом фотограмметрии: серия перекрывающихся аэрофотоснимков позволяет создавать высокоточные ортофотопланы. Такой подход помогает детально изучать обширные участки, выявлять объекты, которые могут остаться незамеченными при визуальном осмотре с земли», — говорится в отчёте отряда.
Кости в лесу.
Полученные снимки местности обрабатывались нейросетью. Области, отмеченные алгоритмом как потенциально значимые, проверили в первые дни поисковой операции.
Пешие группы исследовали места, на которых были зафиксированы костные останки — оказалось, что они животного происхождения и принадлежат зверям.
«Дополнительную опасность представляли дикие животные — в районе поисковых работ неоднократно фиксировались следы присутствия медведей. Чтобы не допустить встречи с животными, добровольцы поднимали в воздух БПЛА, проверяя территорию с использованием тепловизора», — сообщает «ЛизаАлерт».
Маршруты и территории, которые необходимо было пристально изучить, определялись с учётом задач следствия.
От добровольческого отряда в операции участвовали координаторы, пилоты БПЛА, связисты, оперативные картографы и регистраторы. К поискам допускались только подготовленные волонтёры.
Несмотря на все предпринятые усилия, обнаружить Усольцевых в исследуемом районе не удалось.
«Поиски приостановлены. Результаты проведённых работ проанализируют, после чего будет принято решение о целесообразности дальнейших масштабных поисков либо о продолжении работ путём обследования отдельных локальных участков местности. Расследование продолжается», — рассказала сотрудница пресс-службы Следственного комитета Анастасия Дядечкина.