Изучат образцы ДНК? В деле Усольцевых могут появиться новые зацепки

«ЛизаАлерт» сообщает, что поисковые мероприятия, длившиеся с 4 по 9 июня, проходили в непростых условиях. Передвижение пеших групп осложнялось не до конца стаявшим снегом — он всё ещё лежит на высотах и в затенённых участках горного массива. Скалистая местность, густая растительность и значительные перепады высот также вносили свои коррективы в ход поисков, заставляя во многом полагаться на технику.