На улице Сурикова в Красноярске завершаются археологические работы

В Красноярске продолжается благоустройство улиц исторического центра. Работы одновременно идут на улицах Диктатуры Пролетариата, Кирова и Сурикова. Их обновляют к 400-летию города. На улице Сурикова готовность составляет 9%. Археологи уже завершили работы на объекте, сейчас готовится итоговое заключение. Подрядчик продолжает демонтаж и приступил к выставлению бортовых камней, часть брусчатки уже завезли на объект. Активнее всего работы идут на улице Кирова, где выполнено около 19% от общего объема, там завершают мощение брусчатки по правой стороне от улицы Карла Маркса до проспекта Мира. На улице Диктатуры Пролетариата готовность составляет 16%. Укладку брусчатки по правой стороне ведут на участках от Карла Маркса до Мира, от Мира до Ленина, от Красной Армии до Ады Лебедевой и от Ады Лебедевой до Республики. После этого подрядчики перейдут на левую сторону. Также на перекрестках вдоль этих улиц устанавливают гранитные пешеходные спуски. На улицах Диктатуры Пролетариата и Кирова по отдельным контрактам обновляют сети наружного освещения, на Сурикова эти работы выполнят по основному контракту. После благоустройства на тротуарах уложат новую разноформатную брусчатку, установят скамейки, урны и велопарковки. На улице Диктатуры Пролетариата дополнительно обустроят велодорожку, которая замкнет центральное велокольцо города. Все улицы озеленят — высадят деревья и декоративные кустарники. Благоустройство улиц исторического центра — один из самых значимых проектов, реализуемых в нашем районе к 400-летию Красноярска. Для нас принципиально важно, чтобы работы шли в срок и с высоким качеством. По поручению главы Красноярска мы совместно с коллегами из администрации города держим эти объекты на постоянном контроле и оперативно реагируем на все возникающие сложности, — подчеркнул руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких. Напомним, что в Красноярске «Площадь Первых» начнут строить после прохождения госэкспертизы.