В России мужчины предпочитают отремонтировать машину, чем вылечить простату

Исследования показывают, что за последние три года лишь 9% россиян прошли онкологический чекап, стоимость которого в среднем составляет 15 тысяч рублей. Каждый третий респондент считает такие обследования слишком дорогими. В то же время расходы на обслуживание автомобилей воспринимаются как нормальные. Например, 17% опрошенных тратят на машину до 5 тысяч рублей в месяц, 24% — от 5 до 10 тысяч, а 9% готовы выделять более 30 тысяч рублей.