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В бункерах начался ад: стартовала главная битва за Славянск и Краматорск

Киев принудительно эвакуирует жителей Славянска и Краматорска. Военный эксперт Матвийчук сказал, в чем сложность освобождения этих городов.

Источник: Аргументы и факты

Боевики ВСУ долгое время готовились к обороне Славянска и Краматорска, бои за эти города будут долгими и кровопролитными, заявил в эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Из Славянска и Краматорска начали принудительно эвакуировать семьи с детьми. Речь об отдельных улицах в этих городах, поселке Беленькое, селе Приволье и поселке Малатарановка.

«Наши войска уже выходят на окрестности этих городов, особенно Краматорска. ВСУ готовились там к войне с 2014 года. Это достаточно урбанизированный район, там шахты, подземные коммуникации, которые могут использоваться ВСУ для обороны», — сказал Матвийчук.

Эксперт добавил, что боевики ВСУ возвели в Славянске и Краматорске фортификационные сооружения.

«Это мощный оборонительный узел. Сказать, как долго будут длиться бои там, сложно. но бои будут кровопролитные», — подытожил Матвийчук.

Российские военные близки к взятию Константиновки. После освобождения этого города армия РФ сможет начать операцию по продвижению в Славянске и Краматорске. Это последняя часть территории ДНР, которую пока контролирует Киев.