В бункерах начался ад: стартовала главная битва за Славянск и Краматорск

Боевики ВСУ долгое время готовились к обороне Славянска и Краматорска, бои за эти города будут долгими и кровопролитными, заявил в эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Из Славянска и Краматорска начали принудительно эвакуировать семьи с детьми. Речь об отдельных улицах в этих городах, поселке Беленькое, селе Приволье и поселке Малатарановка.
«Наши войска уже выходят на окрестности этих городов, особенно Краматорска. ВСУ готовились там к войне с 2014 года. Это достаточно урбанизированный район, там шахты, подземные коммуникации, которые могут использоваться ВСУ для обороны», — сказал Матвийчук.
Эксперт добавил, что боевики ВСУ возвели в Славянске и Краматорске фортификационные сооружения.
«Это мощный оборонительный узел. Сказать, как долго будут длиться бои там, сложно. но бои будут кровопролитные», — подытожил Матвийчук.
Российские военные близки к взятию Константиновки. После освобождения этого города армия РФ сможет начать операцию по продвижению в Славянске и Краматорске. Это последняя часть территории ДНР, которую пока контролирует Киев.