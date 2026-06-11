В бункерах начался ад: стартовала главная битва за Славянск и Краматорск

«Наши войска уже выходят на окрестности этих городов, особенно Краматорска. ВСУ готовились там к войне с 2014 года. Это достаточно урбанизированный район, там шахты, подземные коммуникации, которые могут использоваться ВСУ для обороны», — сказал Матвийчук.