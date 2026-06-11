С хабаровской фирмы взыскали 2,5 млн за бесхозные павильоны в центре города

В Хабаровске Арбитражный суд взыскал с ООО «Дан» более 2,5 млн рублей за два торговых павильона у Центрального рынка, которые несколько лет стояли на городской земле без договора и оплаты. Иск подал департамент муниципальной собственности администрации Хабаровска.
Спорный участок находится в районе Центрального рынка — на пересечении Амурского бульвара и улицы Льва Толстого, у трамвайной остановки по направлению в центр города. Там размещались два нестационарных торговых объекта площадью 72,1 и 73,2 квадратного метра. Согласно материалам дела, павильоны использовались без оформленного договора аренды. Городской департамент посчитал, что раз земля фактически занята под торговлю, за неё нужно платить так же, как платили бы при законном размещении.
Суд установил, что сами павильоны действительно принадлежат ответчику, а факт их размещения на спорном участке подтверждён актом обследования и фотоматериалами. Компания эти обстоятельства не оспаривала.
Начисления рассчитали за разные периоды. За один павильон — с апреля 2023 года по июль 2025-го, за второй — с мая 2022 года по июль 2025-го. Общая сумма неосновательного обогащения составила 2 060 968 рублей 98 копеек.
Отдельно суд взыскал проценты за пользование чужими деньгами. Их сумма составила 470 167 рублей 82 копейки. В решении указано, что отсутствие договора не освобождает от обязанности платить за использование земли.
В итоге с компании взыскали 2 531 136 рублей 80 копеек в пользу департамента муниципальной собственности. Кроме того, ответчику предстоит заплатить 100 934 рубля госпошлины в федеральный бюджет.
Решение пока не вступило в законную силу. Его можно обжаловать в Шестом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.