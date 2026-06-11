С хабаровской фирмы взыскали 2,5 млн за бесхозные павильоны в центре города

Спорный участок находится в районе Центрального рынка — на пересечении Амурского бульвара и улицы Льва Толстого, у трамвайной остановки по направлению в центр города. Там размещались два нестационарных торговых объекта площадью 72,1 и 73,2 квадратного метра. Согласно материалам дела, павильоны использовались без оформленного договора аренды. Городской департамент посчитал, что раз земля фактически занята под торговлю, за неё нужно платить так же, как платили бы при законном размещении.