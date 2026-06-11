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Праздничные выходные в Красноярске будут теплыми и дождливыми

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Впереди горожан ждут три выходных дня — с 12 по 14 июня.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Впереди горожан ждут три выходных дня — с 12 по 14 июня.

В пятницу синоптики прогнозируют +25 градусов в светлое время суток. В День России в городе пройдет Праздник русской культуры на Центральной набережной. Горожанам обещают игры детства, интересные конкурсы и концерт.

В субботу, 13 июня, потеплеет до +27 градусов. В воскресенье будет +26С.

Отметим, что все три дня в Красноярске будет идти дождь. При этом праздничная программа ко Дню России и празднованию 398-летия города запланировала вся на улице. В том числе горожан приглашают на мероприятия проекта «ЯРкие БЕРЕГА».

Подробную программу Дня города НИА Красноярск публиковало ранее, с ней можно ознакомиться в нашем материале.