Праздничные выходные в Красноярске будут теплыми и дождливыми

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Впереди горожан ждут три выходных дня — с 12 по 14 июня.
В пятницу синоптики прогнозируют +25 градусов в светлое время суток. В День России в городе пройдет Праздник русской культуры на Центральной набережной. Горожанам обещают игры детства, интересные конкурсы и концерт.
В субботу, 13 июня, потеплеет до +27 градусов. В воскресенье будет +26С.
Отметим, что все три дня в Красноярске будет идти дождь. При этом праздничная программа ко Дню России и празднованию 398-летия города запланировала вся на улице. В том числе горожан приглашают на мероприятия проекта «ЯРкие БЕРЕГА».
Подробную программу Дня города НИА Красноярск публиковало ранее, с ней можно ознакомиться в нашем материале.