В Новосибирске 100 тысяч человек выбрали места для благоустройства

В Новосибирске продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На данный момент за обновление территорий уже проголосовали 100 тысяч горожан. Сейчас участники выбирают, какие именно общественные пространства получат новое оснащение в следующем году. В списке претендентов на лидерство находятся три сквера, расположенных в разных районах города. Об этом рассказал мэр Максим Кудрявцев в своем канале в «МАКС».
У жителей осталось всего два дня, чтобы отдать свой голос. Процедура на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» продлится до 12 июня. Голосование занимает всего несколько минут, но позволяет напрямую влиять на облик города.
Проект уже принес заметные результаты. Благодаря ему в Новосибирске обновили Михайловскую набережную и Заельцовский парк, а также благоустроили Затулинский дисперсный парк. Сейчас специалисты работают над созданием парка «Чемской берег» и сквера Демакова.