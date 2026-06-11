В Новосибирске 100 тысяч человек выбрали места для благоустройства

В Новосибирске продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На данный момент за обновление территорий уже проголосовали 100 тысяч горожан. Сейчас участники выбирают, какие именно общественные пространства получат новое оснащение в следующем году. В списке претендентов на лидерство находятся три сквера, расположенных в разных районах города. Об этом рассказал мэр Максим Кудрявцев в своем канале в «МАКС».