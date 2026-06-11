Рабочие завершают укладку асфальта на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске

По информации пресс-службы администрации краевой столицы, подрядчик уже уложил большую часть асфальта на объекте. Так, на участке от переулка Гаражного до ТЦ «Красный мамонт» уже уложили покрытие на трёх полосах для движения транспорта. Отметим, что на время реконструкции трафик полностью не перекрывают.