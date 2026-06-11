Рабочие завершают укладку асфальта на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске

Реконструкция участка проспекта 60-летия Октября в Хабаровске выполнена на 60% — работы идут согласно графику. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», специалисты продолжают заниматься обновлением дорожного покрытия, обустраивают систему водоотведения, облагораживают тротуары и бордюры, монтируют остановочные павильоны.
По информации пресс-службы администрации краевой столицы, подрядчик уже уложил большую часть асфальта на объекте. Так, на участке от переулка Гаражного до ТЦ «Красный мамонт» уже уложили покрытие на трёх полосах для движения транспорта. Отметим, что на время реконструкции трафик полностью не перекрывают.
— На объекте применяется современный щебёночный асфальтобетон, который успешно используется в городе уже более четырёх лет. Этот материал отличается повышенной износостойкостью и идеально подходит для дорог с интенсивным движением, — рассказал начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Чеверда.
Напомним, что ремонт проспекта 60-летия Октября в Хабаровске ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который был инициирован президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Реконструкция идёт поэтапно — ранее специалисты привели в порядок участки от улицы Суворова до улицы Машинистов, затем до улицы Аэродромной и до переулка Гаражного.