В Казахстане выбрали имена хабаровским тиграм

Напомним, что четыре тигра из Хабаровского края продолжают проходить акклиматизацию на территории государственного природного резервата Иле-Балхаш. Причем, как рассказали в ведомстве Казахстана, адаптация у хищников происходит весьма успешно. За их состоянием пристально следят специалисты и ветеринары.