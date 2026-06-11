В Казахстане выбрали имена хабаровским тиграм

Тиграм, которых отправили в Казахстан из Хабаровского края, выбрали имена. Клички больших кошек символичны — они отражают многолетнее сотрудничество двух стран. Хищники продолжают проходить акклиматизацию в природном резервате Иле-Балхаш, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В рамках совместного решения сторон тиграм даны имена, символизирующие сотрудничество стран и историческую связь проекта с природой Центральной и Восточной Азии, — сообщили в казахстанском министерстве экологии и природных ресурсов.
Взрослого хищника назвали в честь одной из главных рек Дальнего Востока — Амур. Тигрица теперь носит ласковое казахское имя Умит, что в переводе означает «надежда».
Маленькие тигрята — самка и самец — получили клички Уссури и Туран. Первое имя посвящено притоку реки черного дракона, а второе — историческому названию региона Центральной Азии.
Примечательно, что исчезнувший вид диких кошачьих, который отправились возрождать амурские хищники, носил название «туранские тигры».
Напомним, что четыре тигра из Хабаровского края продолжают проходить акклиматизацию на территории государственного природного резервата Иле-Балхаш. Причем, как рассказали в ведомстве Казахстана, адаптация у хищников происходит весьма успешно. За их состоянием пристально следят специалисты и ветеринары.