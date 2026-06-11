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Тиграм, переданным в Казахстан из Хабаровского края, дали имена

Четырем тиграм, переданным Казахстану для восстановления популяции, дали имена.

Четырем тиграм, переданным Казахстану для восстановления популяции, дали имена.

Как сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, имена для хищников подобрали такие, чтобы они символизировали дружбу двух стран и указывали на связь проекта по интродукции с природой Центральной и Восточной Азии.

Взрослый хищник теперь именуется Амуром, его подруга — Үміт, что означает «Надежда». Маленьких тигрят зовут Тұран и Уссури.

Сейчас животные размещены в вольерах государственного природного резервата «Иле-Балхаш», созданного специально для проекта. Тигры осваиваются в новых условиях, по наблюдению специалистов, чувствуют себя стабильно. Затем их выпустят на свободы, закрепив на каждом спутниковые ошейники, чтобы мониторить их передвижение постоянно.