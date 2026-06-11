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В Хабаровском крае устроят фестиваль ловли камбалы ко Дню России

Участники смогут выйти на соревнование экипажами по 3−5 человек или побороться в индивидуальном зачёте.

На севере Хабаровского края ко Дню России проведут гастрономическо-рыболовный фестиваль «Море камбалы». Праздник на берегу Охотского моря объединит рыбалку, кулинарию и местный северный колорит, сообщили в комитете рыбного хозяйства правительства Хабаровского края.

Главным событием станет массовая ловля камбалы. Участники смогут выйти на соревнование экипажами по 3−5 человек или побороться в индивидуальном зачёте. Победит не только самый удачливый, но и самый терпеливый рыбак: за отведённое время нужно будет поймать как можно больше рыбы.

Организаторы подготовили несколько номинаций. Награды вручат за самый большой улов, самую крупную и самую маленькую рыбу, а также отметят самого юного участника и опытного рыбака. Отдельный конкурс посвятят блюдам из камбалы.