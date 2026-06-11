Жителей Красноярского края приглашают присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 10 по 22 июня жители Красноярского края могут принять участие во всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти» и почтить память героев Великой Отечественной войны. Для этого необходимо зайти на сайт деньпамяти.рф и зажечь виртуальную свечу в память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы войны.
Традиция зажигать свечи памяти существует с 2004 года. Ежегодно в День памяти и скорби жители России выходят на улицы, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с фронта. В 2020 году акция впервые прошла в онлайн-формате, который позволил миллионам людей присоединиться к ней независимо от места проживания.
Стать участником акции может каждый. После нажатия кнопки «Зажечь свечу памяти» на сайте деньпамяти.рф виртуальная свеча появится на интерактивной Карте памяти. Участники также смогут увидеть, сколько жителей их региона уже присоединились к акции.
Кроме того, на платформе предусмотрена возможность сделать пожертвование в поддержку ветеранов. Организаторы отмечают, что акция помогает не только сохранить память о событиях военных лет, но и оказать реальную помощь тем, кто пережил войну.
На сайте также доступен специальный раздел «22 июня в историях», где собраны воспоминания фронтовиков, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и бывших узников концлагерей. Видеоистории позволяют услышать живые свидетельства очевидцев и сохранить связь поколений.
Организаторы приглашают жителей Красноярского края присоединиться к акции, чтобы вместе сохранить память о подвиге народа и выразить благодарность ветеранам.