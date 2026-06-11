Жителей Красноярского края приглашают присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти»

Традиция зажигать свечи памяти существует с 2004 года. Ежегодно в День памяти и скорби жители России выходят на улицы, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с фронта. В 2020 году акция впервые прошла в онлайн-формате, который позволил миллионам людей присоединиться к ней независимо от места проживания.