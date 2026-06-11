Огненный ужас накрыл Харьков за атаки РФ: главная новость СВО 11 июня

Российские войска нанесли массированный удар беспилотниками-камикадзе по военным объектам ВСУ в Харьковской области. Ночью 10 июня «Герани» и «Герберы» поражали цели не только в Харькове, Волчанске и Купянске, но и в небольших населённых пунктах — Печенеги, Шевченково, Лозовая.
«По имеющейся у меня информации, были поражены склады ГСМ и боеприпасов, а также пункты дислокации боевиков — на данном направлении они многочисленны и рассредоточены по целому ряду населённых пунктов. Таким образом, возможно, удары наносились и по ним», — в эксклюзивном интервью aif.ru военный эксперт Андрей Марочко.
Эксперт подчеркнул: украинские военные не привязаны к крупным городам, поэтому в любом, даже самом маленьком посёлке могут скрываться полноценные военные объекты.
«Прежде всего отмечу, что военнослужащие не привязаны к каким-либо административным единицам. Автономность — это, по сути, гарантия боеспособности и выживания. Поэтому, будь то крупный населённый пункт или небольшой, везде могут располагаться военные объекты любого типа: от складов и объектов материально-технического обеспечения до пунктов временного размещения личного состава, а также мест дислокации и хранения вооружения и военной техники. Объекты могут быть заглублёнными и защищёнными, и встречаются они во всех населённых пунктах», — пояснил собеседник издания.
Марочко добавил, что в промышленных центрах практически повсеместно присутствует инфраструктура двойного назначения, активно используемая ВСУ. «Таким образом, нанесение ударов не только по крупным, но и по малым населённым пунктам приносит весьма эффективные результаты», — сказал он.
Точные цифры безвозвратных и санитарных потерь противника пока не раскрыты. «Полагаю, эти данные в ближайшее время озвучит Министерство обороны Российской Федерации», — заключил эксперт.
Как сообщалось, российские дроны уничтожили редкий шведский танк под Харьковом.