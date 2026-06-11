«Химикаты и мертвые животные»: жители села близ Алматы задыхаются от зловонного запаха со свалки

Жители Илийского района Алматинской области заявили телеканалу о крупной стихийной свалке напротив их частного сектора. Из-за нее они не могут открыть форточки и задыхаются от зловонного запаха.
На свалке найдены бытовой мусор, мебель, химикаты и мертвые животные. Жители утверждают, что мусор свозят как граждане, так и мусоровозы частных компаний. На полигоне находили отбросы с маркировками известных предприятий.
Местный житель Юрий Курносов не подходит к окну из-за сильного запаха. Он заметил, что пять лет назад через дорогу начали возводить жилой комплекс, и строительная техника стала сбрасывать материалы на луг, где со временем образовалась свалка.
Со свалкой соседствует около 5 тысяч жителей частного сектора. Люди пытались самостоятельно очистить участок, устраивали субботники, но полигон становится больше. Площадь стихийной свалки составляет около 4 гектаров.
На территории лежат бытовой мусор, мебель, строительные отходы и химикаты. Из неизвестных бочек вытекает темная маслянистая жидкость. Среди находок — туши собак. Страдают не только местные жители, но и животные, так как мусор скатывается в реку Есентай.
Жители обращались за помощью к чиновникам, но безуспешно. Аким приехал к людям и заявил, что делает все возможное. Свалка находится на частной земле логистической компании, поэтому бюджетные деньги нельзя направить на уборку или установку камер.
Аким объяснил, что компания получила официальное письмо, но ответа не было. Обращение в ДУЗР также не дало результатов. Экологическая полиция и прокуратура займутся этой компанией. Аким пообещал решить проблему в ближайшие две недели, а руководству фирмы грозит штраф минимум полмиллиона тенге.