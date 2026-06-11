В Хабаровске иностранец фиктивно оформил соотечественницу и получил срок

В Хабаровске 44-летнего иностранного гражданина осудили за организацию незаконного въезда и пребывания в России другой иностранки. Приговор вынес Краснофлотский районный суд, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
По данным суда, мужчина был учредителем и генеральным директором коммерческой организации. С ноября 2022 года по июль 2025-го он предложил иностранной гражданке оформить визу и документы для въезда в Россию в счёт погашения её долга.
При этом, как установил суд, реальной работы для женщины в компании не планировалось. Осуждённый знал, что она не будет выполнять трудовые обязанности, но всё равно распорядился подготовить нужные бумаги.
Сотрудники фирмы по его указанию оформили и передали документы в государственные органы. Так иностранка получила возможность въехать в Россию и находиться здесь на основании фиктивного трудоустройства.
Схему пресекли сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю. В суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили один год шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.