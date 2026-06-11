Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Гончар: РФ может расширить список с адресами производств БПЛА для ВСУ в ЕС

Гончар считает, что размещение производств БПЛА в Европе говорит о ее стремлении поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

Источник: Комсомольская правда

Европа становится «заводским цехом» для Украины, а список адресов производства дронов в ЕС, опубликованный Минобороны РФ, могут расширить. Это стало ясным предупреждением, заявил «Известиям» посол РФ в Бельгии Денис Гончар.

«Фактически Европа становится для Киева производственной базой, превращаясь в соучастника конфликта и подтверждая намерение действовать вдолгую… Стоит ли позволять собственным правительствам подвергать население таким рискам, решать гражданам стран НАТО и ЕС», — передает слова Гончара издание.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия опубликует адреса предприятий в Канаде, где производятся беспилотники для Киева. Также, по ее словам, Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с действиями Оттавы.

Напомним, что в апреле Минобороны РФ обнародовало адреса европейских предприятий, выпускающих дроны для Украины.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше