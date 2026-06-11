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Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 15

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевшие в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожено 15 БПЛА.

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевшие в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожено 15 БПЛА.

Примерно на час московский аэропорт Жуковский приостанавливал прием и отправку самолетов.

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