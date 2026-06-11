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За первую неделю в акции «Спортивный Донбасс» приняли участие более 16 тысяч жителей ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В течение июня вместе с «Единой Россией» пройдёт более 450 открытых тренировок, мастер-классов и других физкультурных и оздоровительных мероприятий по всей Республике.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В течение июня вместе с «Единой Россией» пройдёт более 450 открытых тренировок, мастер-классов и других физкультурных и оздоровительных мероприятий по всей Республике.

Уже провели более 50 активностей для детей и взрослых: семейные мастер-классы по йоге, открытые тренировки по самбо, дзюдо, велосипедному и другим видам спорта. Также организовали первенство по тяжелой атлетике и турниры по плаванию, мини-футболу и настольному теннису. Расписание мероприятий для каждого муниципального округа можно посмотреть на сайте Единой России. Продолжим создавать в регионе возможности для занятий спортом. Всего по Народной программе Единой России в ДНР с 2022 года восстановлены 32 спортивных объекта.

Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.

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