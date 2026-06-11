В Красноярске спрогнозировали ливни, грозы и крупный град

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Синоптики предупредили жителей города о резком ухудшении погоды 11 июня.
По данным Среднесибирского УГМС, местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, а в отдельных районах — крупный град. Кроме того, прогнозируется шквалистый ветер с порывами до 15−20 метров в секунду.
В главном управлении по ГО, ЧС и ПБ рекомендуют горожанам соблюдать осторожность. Во время сильного ветра следует держаться подальше от рекламных щитов, остановок, строящихся зданий и линий электропередачи. Автомобили лучше не оставлять рядом с деревьями и плохо закрепленными конструкциями.
Во время грозы специалисты советуют не находиться у воды, не прикасаться к металлическим предметам, а дома закрыть окна и по возможности отключить электроприборы.
В случае происшествий необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.
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