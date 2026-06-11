Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске спрогнозировали ливни, грозы и крупный град

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Синоптики предупредили жителей города о резком ухудшении погоды 11 июня.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Синоптики предупредили жителей города о резком ухудшении погоды 11 июня.

По данным Среднесибирского УГМС, местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, а в отдельных районах — крупный град. Кроме того, прогнозируется шквалистый ветер с порывами до 15−20 метров в секунду.

В главном управлении по ГО, ЧС и ПБ рекомендуют горожанам соблюдать осторожность. Во время сильного ветра следует держаться подальше от рекламных щитов, остановок, строящихся зданий и линий электропередачи. Автомобили лучше не оставлять рядом с деревьями и плохо закрепленными конструкциями.

Во время грозы специалисты советуют не находиться у воды, не прикасаться к металлическим предметам, а дома закрыть окна и по возможности отключить электроприборы.

В случае происшествий необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.

16+