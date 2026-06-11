В Красноярске спрогнозировали ливни, грозы и крупный град

В главном управлении по ГО, ЧС и ПБ рекомендуют горожанам соблюдать осторожность. Во время сильного ветра следует держаться подальше от рекламных щитов, остановок, строящихся зданий и линий электропередачи. Автомобили лучше не оставлять рядом с деревьями и плохо закрепленными конструкциями.