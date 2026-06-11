Тайна наследства и проклятие болезни: что скрывала перед смертью Чурсина

Людмила Чурсина была одной из великих див советского кинематографа. С ее уходом завершилась целая эпоха статных, гордых красавиц с пронзительным взглядом. Она никогда не играла проходных ролей: ее Дарья в «Донской повести», Анфиса Козырева в «Угрюм-реке», Марья в «Журавушке» и Олеся в одноименной экранизации повести Александра Куприна принесли актрисе всесоюзную славу и признание критиков.
Последние годы жизни 84-летняя народная артистка СССР боролась с тяжелыми недугами. Истинная причина ее смерти долгое время оставалась в тени, пока не стало известно: актриса скончалась от онкологического заболевания.
Цена полувековой привычки.
Людмила Чурсина никогда не скрывала своей многолетней зависимости от табака. Она признавалась, что курила более 50 лет, что не могло не сказаться на ее здоровье. У нее также была диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — тяжелый недуг, который врачи называют еще «болезнью курильщика».
Существует ли прямая связь между десятилетиями курения, ХОБЛ и финальным онкологическим диагнозом актрисы? Врач-онколог Евгений Черемушкин в эксклюзивном комментарии для aif.ru допустил, что пагубная привычка могла сыграть решающую роль.
«Курение стоит на первом месте по канцерогенному эффекту для человека. По разным подсчетам от 30 до 40% опухолевой патологии человека обусловлены курением. Причем страдают не только легкие, но и носоглотка, гортань, пищевод. Потому что при вдыхании раскаленного воздуха с огромным количеством канцерогенных веществ, там идет счет на тысячи, возникает ожог слизистой и хроническое воспаление», — отметил Черемушкин.
«Человеку нечем дышать»: как ХОБЛ усугубляло состояние.
ХОБЛ превращает жизнь в ежедневное испытание. Терапевт Андрей Кондрахин объяснял aif.ru, что ХОБЛ — это медленно прогрессирующая патология, при которой легкие постепенно перестают выполнять свою основную функцию. Простыми словами, человеку становится физически нечем дышать.
Это состояние накладывало серьезные ограничения на активный образ жизни актрисы.
«Со временем ХОБЛ может привести к кислородному донату, больному нужно будет возить с собой кислородный баллончик. С этой болезнью живут, но рано или поздно человек будет вынужден получать кислород. Сложно сказать, через сколько это произойдет, все зависит от того, как ведет себя конкретный человек и какие у него болезни», — пояснил врач.
Две столицы и скромное наследство.
Несмотря на статус суперзвезды советского кино, Чурсина не была владелицей огромной империи недвижимости. Всю жизнь она посвятила сцене и экрану, не гоняясь за роскошью. Главным активом актрисы была недвижимость в столицах.
Много лет Чурсина прожила в знаменитом «Доме на набережной» по адресу улица Серафимовича, дом 2. Позже она приобрела небольшую однокомнатную квартиру на Суворовской площади, ближе к Центральному академическому театру Российской армии, в котором служила долгие годы. Стоимость такого жилья на сегодняшний день составляет около 20 млн рублей.
Однако последние годы основным ее убежищем стал Санкт-Петербург. Актриса жила в квартире на Каменноостровском проспекте, ранее принадлежавшей ее покойной сестре Эвелине. В Москву актриса приезжала только на спектакли и репетиции.
«Да, сейчас я поселилась неподалеку от “Ленфильма”, на Каменноостровском проспекте, — делилась Чурсина. — Здесь жила моя младшая сестра, которая умерла. Я забочусь о семье ее сына, моего племянника».
Кому достанется состояние Чурсиной.
Личная жизнь актрисы была яркой, но не подарила ей собственных детей. Чурсина трижды была замужем: за режиссером Владимиром Фетиным, ученым Владимиром Залитисом и сыном Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова — Игорем Андроповым. Однако все три брака остались бездетными.
Своей главной семьей Чурсина считала племянника Алексея (сына покойной сестры) и его детей. Именно им она посвятила себя после смерти сестры, взяв на себя заботу о семье, где воспитывался ребенок с ДЦП.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев разъяснил aif.ru. порядок вступления в наследство в ситуации, когда у звезды не было прямых потомков.
«Если завещания не было, то все распределяется по закону. Сначала идут наследники первой очереди, если их нет, то идет вторая очередь — дяди, тети, племянники и так далее», — уточнил он.
Поскольку детей у актрисы не было, а мужья остались в прошлом, оставленный ею след — квартиры в Москве и Питере, а также права на ее гениальные кинообразы, вероятнее всего, перейдут к родным, ради которых она жила последние годы.