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Длинный уик-энд в Красноярске будет теплым, но пасмурным

Празднование Дня города могут омрачить дожди.

Во второй половине этой недели синоптики обещают красноярцам умеренное тепло, небольшие осадки и утренние туманы.

Так, в четверг ожидается +23, +25 °C, кратковременный дождь и гроза.

В нерабочую пятницу, когда страна отпразднует День России, а Красноярск — еще и День города, будет преимущественно облачно, воздух прогреется до +27 °C, во второй половине дня возможен слабый дождь.

В субботу и воскресенье солнце выглянет из-за туч, термометры покажут +26, +28 °C, но временами прогнозируются небольшие дожди. Атмосферное давление понизится до 739 мм рт.

Ветер с 11 по 14 июня в Красноярске будет переменный, от умеренного до слабого.

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