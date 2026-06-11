ТУАД Новосибирской области сэкономил 2,55 миллиарда на торгах по содержанию трасс

Крупнейшим подрядчиком стало АО «Новосибирскавтодор», которое будет обслуживать трассы сразу в нескольких десятках районов области. По отдельным контрактам снижение начальной стоимости составило от 17 до 41,5 процента. Среди других победителей — ООО ПК «Инвестстройпроект», взявшее на себя 490 километров дорог в Краснозёрском районе, ООО «Новосибирскагропромдорстрой» с 799 километрами в Кыштовском и Каргатском районах, ООО «Линия» с 308 километрами в Маслянинском и Тогучинском районах, ООО «Стройдорсиб» с 581 километром в Барабинском, Куйбышевском и Убинском районах, а также АО «Мариинскавтодор», которое займётся 622 километрами дорог в Купинском районе.