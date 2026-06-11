День четвертый: выпускники напишут ЕГЭ по физике и обществознанию

Экзаменационная работа по физике состоит из 26 заданий, разделенных на две смысловые части. На выполнение всей работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). При себе можно иметь линейку и непрограммируемый калькулятор, обладающий функцией вычисления тригонометрических функций (sin, cos, tg).