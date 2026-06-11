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В Хабаровском крае рыбак держал живого осетра на привязи у дома

Мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

В Николаевском районе Хабаровского края полиция нашла живого амурского осетра, которого местный житель держал на привязи у берега возле дома. Рыбу, занесённую в Красную книгу, освободили и выпустили обратно в Амур, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным полиции, 64-летний житель Николаевска-на-Амуре добыл осетра с помощью лодки и рыболовной сети. Домой улов он не понёс: привязал рыбу верёвкой к доске и оставил в воде у берега, рассчитывая позже использовать её в пищу. Мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Это был не единственный улов, который заинтересовал правоохранителей во время операции «Путина-2026». На Амуре у села Сахаровка полицейские остановили катер с подвесным мотором. На борту находились двое жителей Николаевска-на-Амуре 28 и 48 лет и 35-летний хабаровчанин, а на дне катера лежали четыре осетра.

Задержанные рассказали, что добывали краснокнижную рыбу сплавной сетью и собирались съесть. По данным УМВД, все трое ранее неоднократно были судимы за имущественные преступления, в том числе за похожие нарушения.

Ещё один эпизод выявили уже в Нанайском районе. В селе Иннокентьевка оперативники нашли у 48-летнего местного жителя два замороженных фрагмента осетра общим весом пять килограммов. Мужчина заявил, что получил рыбу бесплатно от неизвестного человека в районе села Вознесенское и хранил её для себя.

Всего полицейские изъяли пять живых осетров — их вернули в естественную среду. Сети, лодки и другие предметы, связанные с добычей, отправлены на ответственное хранение. Фрагменты рыбы также изъяты.

По трём фактам возбуждены уголовные дела о незаконной добыче и обороте особо ценных водных биоресурсов. Максимальное наказание по этой статье — до четырёх лет лишения свободы. С подозреваемых взяли обязательство о явке.