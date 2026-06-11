В Хабаровском крае рыбак держал живого осетра на привязи у дома

Это был не единственный улов, который заинтересовал правоохранителей во время операции «Путина-2026». На Амуре у села Сахаровка полицейские остановили катер с подвесным мотором. На борту находились двое жителей Николаевска-на-Амуре 28 и 48 лет и 35-летний хабаровчанин, а на дне катера лежали четыре осетра.