Найденные нейросетью останки в поисках семьи Усольцевых оказались животными

С 4 по 9 июня добровольцы работали на поиске пропавшей в Кутурчинском Белогорье Красноярского края семьи. Из-за труднодоступности местности отряд большое внимание уделял работе с беспилотниками. Снимки с квадрокоптера обрабатывались нейросетью. В первые дни выезда были проверены точки, отмеченные алгоритмом как потенциально значимые. Обнаруженные на снимках костные останки после проверки пешими группами оказались животного происхождения, говорится в сообщении.