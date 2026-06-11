Найденные нейросетью останки в поисках семьи Усольцевых оказались животными

Зафиксированные нейросетью в районе поисков семьи Усольцевых останки оказались животного происхождения. Об этом в среду, 10 июня, сообщили ТАСС в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
С 4 по 9 июня добровольцы работали на поиске пропавшей в Кутурчинском Белогорье Красноярского края семьи. Из-за труднодоступности местности отряд большое внимание уделял работе с беспилотниками. Снимки с квадрокоптера обрабатывались нейросетью. В первые дни выезда были проверены точки, отмеченные алгоритмом как потенциально значимые. Обнаруженные на снимках костные останки после проверки пешими группами оказались животного происхождения, говорится в сообщении.
В среду, 10 июня, в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых временно приостановлены. Это сделали, чтобы специалисты могли проанализировать результат проделанной работы.
10 июня в зоне поисков обнаружили вещи. Они были направлены на экспертизу для установления их принадлежности пропавшим туристам. 8 июня СК опубликовал видео возобновленных поисков Усольцев. Семью искали силовики, сотрудники Госохотнадзора, участники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и волонтеры.