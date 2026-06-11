Ветераны СВО начали защиту своих проектов по программе «Герои Приморья»

Роман Деменев, глава городского округа Большой Камень и наставник Павла, высоко оценил готовность подопечного. Согласно его заявлению, в течение шести месяцев Павел всесторонно изучил рабочие процессы местного самоуправления. Деменев подчеркнул, что они совместно детально исследовали внутреннюю структуру власти, определили конкретные возможности администрации, и уверен, что участники программы превратятся в выдающихся управленцев. Он добавил, что их жизненный опыт и жизненные ценности принесут позитив в формирование эффективных коллективов и реализацию новых инициатив.