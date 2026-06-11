Ветераны СВО начали защиту своих проектов по программе «Герои Приморья»

Ключевой этап кадровой программы «Герои Приморья» стартует сегодня в крае: ветераны специальной военной операции начинают защиту собственных проектов. Об этом сообщило правительство региона.
Участник программы Павел Тепляков из Большого Камня продемонстрирует проект «Тропа героя», который станет объединяющим звеном между защитниками Отечества и молодым поколением Большого Камня.
Роман Деменев, глава городского округа Большой Камень и наставник Павла, высоко оценил готовность подопечного. Согласно его заявлению, в течение шести месяцев Павел всесторонно изучил рабочие процессы местного самоуправления. Деменев подчеркнул, что они совместно детально исследовали внутреннюю структуру власти, определили конкретные возможности администрации, и уверен, что участники программы превратятся в выдающихся управленцев. Он добавил, что их жизненный опыт и жизненные ценности принесут позитив в формирование эффективных коллективов и реализацию новых инициатив.
В течение десяти месяцев участники программы проходили обучение, обеспеченное преподавателями ДВФУ и РАНХиГС, а практические умения развивали совместно с наставниками из числа министров краевого правительства и мэров муниципалитетов Приморья.
По окончании обучения выпускники вступят в ряды региональной и муниципальной власти.