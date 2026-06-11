Оборона Севастополя, паника Киева: Зеленскому объявлен приговор за Крым

Великий шедевр Франца Рубо, переживший бомбежки Великой Отечественной войны, едва не погиб в огне. Ночью 10 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854−1855 годов». Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Замглавы крымского парламента Сергей Цеков в эксклюзивном интервью aif.ru объяснил, почему ВСУ атаковали «русское культурное наследие», и сказал, каким будет ответ РФ.
Прицельно били зажигательным бепилотником.
Первые подробности атаки указывают на то, что противник сознательно целился в культурный объект. По предварительным данным, здание загорелось после попадания беспилотника, который, предположительно, был оснащен зажигательным боеприпасом.
Огонь быстро охватил кровлю исторического строения, спасатели присвоили пожару четвертый (повышенный) ранг сложности. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ситуацию крайне сложной, отметив, что уникальное произведение искусства практически уничтожено, но обязательно будет восстановлено.
«Сейчас уже можно с уверенностью сказать: утрата огромна. Полностью выгорело полотно, находившееся на завершающем этапе реставрации. Уничтожено внутреннее убранство Панорамы, серьёзно пострадал предметный план», — отметил Развожаев.
К большому счастью, добавил он, все материалы оцифрованы. Сохранились и фрагменты оригинального исторического полотна Франца Рубо, спасённые в годы Великой Отечественной войны и прошедшие реставрацию. 11 июня два таких фрагмента представят на выставке «Рубо. 170» в ретрокинотеатре «Украина» на улице Ленина, 35.
В Крыму сказали, каким будет ответ России.
Первые лица республики убеждены, что лучшей реакцией на террор против истории станет расширение границ России. Первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков заявил, что Россия не станет мстить зеркально, а ответит стратегически.
«У нас есть Верховный главнокомандующий, есть армия, и ответы — это их дело, — подчеркнул парламентарий. — Я полностью доверяю нашему президенту. Самый правильный ответ — это возвращение в состав России исконных территорий. Как минимум — всей Донецкой Республики, Запорожской области, и, если не всей, то значительной части Сумской области. Чем дальше враг упирается, тем больше территорий будет оставаться у нас. Никакого обмена не будет».
Отдельно Цеков остановился на мотивах, толкающих киевский режим на уничтожение особо ценных объектов культурного наследия. Он убежден, что такие действия продиктованы не военной логикой, а иррациональной злобой.
«Украина — это государство, в котором происходит вырождение народа как такового. У них не осталось ничего святого. Им чем большую боль удастся причинить уничтожением панорамы, тем лучше. Это приносит боль всей России», — заявил политик, добавив, что понимал эту психологию еще с 1990-х годов и не верил в добрососедство, видя лишь лютую ненависть ко всему русскому.
Директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин назвал случившееся чрезвычайно тяжелой утратой.
Однако напомнил, что история уже знает пример чудесного спасения: в 1942 году культурное здание серьезно пострадало от немецкой авиации и артиллерии, но 86 фрагментов (две трети полотна) удалось эвакуировать, и к столетию обороны панорама вновь открылась для посетителей.