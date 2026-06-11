Оборона Севастополя, паника Киева: Зеленскому объявлен приговор за Крым

«У нас есть Верховный главнокомандующий, есть армия, и ответы — это их дело, — подчеркнул парламентарий. — Я полностью доверяю нашему президенту. Самый правильный ответ — это возвращение в состав России исконных территорий. Как минимум — всей Донецкой Республики, Запорожской области, и, если не всей, то значительной части Сумской области. Чем дальше враг упирается, тем больше территорий будет оставаться у нас. Никакого обмена не будет».