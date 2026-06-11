В антисанитарии и без документов: на красноярском рынке уничтожили более 28 кг мяса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на рынке «Енисейский привоз» изъяли и уничтожили 28,3 кг мяса и субпродуктов, которые продавались с нарушениями ветеринарного законодательства.
Инспекционный визит провели специалисты краевого Управления Россельхознадзора. Проверка касалась ИП, занимавшегося реализацией баранины, говядины и субпродуктов.
По данным ведомства, охлажденная баранина и бараньи почки продавались без ветеринарно-санитарной экспертизы и без оформления ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий».
Также специалисты выявили нарушение условий хранения говядины в отрубах. Мясо находилось на полу, без поддонов, на картонной подложке.
Кроме того, при анализе данных в системе установлено, что предприниматель не гасил ветеринарные сопроводительные документы в установленный срок (24 часа с момента поступления товара в торговую точку).
Небезопасное в ветеринарном отношении мясо и субпродукты изъяли из оборота. Продукцию уничтожили в специализированной организации под контролем ветеринарных специалистов.
За допущенные нарушения предпринимателю назначили штраф в размере 30 тыс. рублей. Информация по итогам инспекционного визита также направлена в краевую прокуратуру.