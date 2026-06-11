Близко главная битва: названо условие победы в СВО на Донбассе

Штурм таких укреплённых центров не может быть быстрым. На данном этапе оборона ВСУ в расположенной южнее Константиновке разваливается, и после её освобождения у российских войск открывается прямая дорога для операции по охвату Славянска и Краматорска. Однако лёгкой прогулки ждать не приходится.