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Близко главная битва: названо условие победы в СВО на Донбассе

ВСУ насильно эвакуируют людей из Славянска и Краматорска. Полковник Матвийчук убежден, что Киев осознает шаткость положения своих подразделений. ВСУ будут вынуждены сдать города.

Источник: Аргументы и факты

Киев начал принудительную эвакуацию семей с детьми из отдельных улиц Славянска, Краматорска, посёлка Беленькое, села Приволье и посёлка Малатарановка. Действия властей стали сигналом: ВСУ осознают свое шаткое положение и готовятся к последующей сдаче городов.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии для aif.ru отметил, что Киев признал шаткость позиций на последнем крупном рубеже обороны ВСУ в Донбассе.

«Эвакуация населения говорит о том, что противник осознает свое бедственное положение, понимает, что Краматорск и Славянск в конечном итоге придётся сдать. Поэтому ВСУ пытаются принудительно эвакуировать гражданское население», — подчеркнул он.

Славянск и Краматорск — крепость, которую строили с 2014 года.

Славянск и Краматорск представляют собой не просто города, а мощный укрепрайон, превращённый украинской армией в крепость за десять с лишним лет. Киев с 2014 года создавал глубоко эшелонированные фортификационные сооружения.

«ВСУ готовились там к войне с 2014 года. Это достаточно урбанизированный район, там шахты, подземные коммуникации, которые могут использоваться ВСУ для обороны», — подчеркнул Матвийчук.

Славянско-Краматорская агломерация с её промышленными зонами и густой застройкой идеально подходит для долговременной обороны, что и подтверждает военный эксперт, говоря, что «это мощный оборонительный узел».

Последний резерв Киева: 30 тысяч солдат на краю Донбасса.

Осознавая стратегическое значение Славянска и Краматорска как последних контролируемых Киевом частей территории ДНР, командование ВСУ стянуло туда значительные силы. По оценке Матвийчука, численность переброшенной в этот район группировки колоссальна.

«Противник перебросил в Славянск и Краматорск достаточно большое количество военнослужащих. Я думаю, группировка насчитывает порядка 20−30 тысяч человек», — уточнил военный эксперт.

Эти резервы призваны любой ценой сдержать продвижение российской армии, которая уже выходит к окрестностям городов, особенно к Краматорску.

Кровавый финал: почему бои будут долгими.

Штурм таких укреплённых центров не может быть быстрым. На данном этапе оборона ВСУ в расположенной южнее Константиновке разваливается, и после её освобождения у российских войск открывается прямая дорога для операции по охвату Славянска и Краматорска. Однако лёгкой прогулки ждать не приходится.

«Сказать, как долго будут длиться бои там, сложно, но бои будут кровопролитные», — подытожил Матвийчук.

Сражение за этот укрепрайон, насыщенный многотысячным гарнизоном, подземными укрытиями и десятилетними фортификациями, рискует стать одним из самых ожесточённых на завершающем этапе битвы за Донбасс.