В Приморье регулярно фиксируют землетрясения, но чаще всего они не ощущаются

«Произошедшее вчера в Японском море землетрясение, в 33 км к юго-востоку от поселка Ольга — это рядовое событие. Оно не опасно, ничем особым Приморью не грозит. Глубокофокусные землетрясения в Приморском крае происходят регулярно — как правило, по нескольку раз в год. Они происходят на большой глубине, поэтому толчки на поверхности не ощущаются. Иногда у нас бывают довольно сильные с точки зрения выделения энергии землетрясения. Энергия определяется, если грубо говорить, магнитудой. Магнитуда 5,7 — это не сильное землетрясение, но если бы оно произошло на глубине 10 км или менее (мелкофокусное землетрясение) в населенной местности, то, скорее всего, сопровождалось бы разрушениями. Мелкофокусные землетрясения с магнитудой больше 5 в Приморье происходят редко», — сказал Шестаков.