В Приморье регулярно фиксируют землетрясения, но чаще всего они не ощущаются

ВЛАДИВОСТОК, 11 июня. /ТАСС/. Глубокофокусные землетрясения, фиксируемые на большой глубине, происходят в Приморском крае несколько раз в год, при этом на поверхности толчки, как правило, не ощущаются. Среди таких событий регистрируются и землетрясения с высокой выделяемой энергией, рассказал ТАСС профессор департамента мониторинга и освоения георесурсов ДВФУ Николай Шестаков.
Как ранее сообщал ТАСС, 10 июня землетрясение с магнитудой 5,7 было зафиксировано в 33 км от поселка Ольга, очаг залегал на глубине 343 км. Сообщений о том, что толчки ощущались на поверхности, не последовало.
«Произошедшее вчера в Японском море землетрясение, в 33 км к юго-востоку от поселка Ольга — это рядовое событие. Оно не опасно, ничем особым Приморью не грозит. Глубокофокусные землетрясения в Приморском крае происходят регулярно — как правило, по нескольку раз в год. Они происходят на большой глубине, поэтому толчки на поверхности не ощущаются. Иногда у нас бывают довольно сильные с точки зрения выделения энергии землетрясения. Энергия определяется, если грубо говорить, магнитудой. Магнитуда 5,7 — это не сильное землетрясение, но если бы оно произошло на глубине 10 км или менее (мелкофокусное землетрясение) в населенной местности, то, скорее всего, сопровождалось бы разрушениями. Мелкофокусные землетрясения с магнитудой больше 5 в Приморье происходят редко», — сказал Шестаков.
Ранее эксперт ДВФУ пояснял, что сейсмическая активность в соседних странах отражается на Дальнем Востоке России: например, если сильное землетрясение произойдет в северо-восточных провинциях Китая, то его отголоски почувствуют и жители Приморья. При этом сам Приморский край и прилегающие районы КНР остаются сравнительно безопасными зонами с точки зрения сейсмологии.