IrkutskMedia, 11 июня. В Иркутске разыскивают родственников участника Великой Отечественной войны Николая Михайлова. О поиске в городскую администрацию обратился редактор сборника «Операция “Осенний лес”.
Как стало известно пресс-службе городской мэрии, документы об участии военнослужащего в составе партизанской группы против оккупантов предоставил Алексей Фоминов.
Из свидетельств известно, что Николай Николаевич Михайлов в марте 1943 года был зачислен в 1-партизанский полк. Воздушно-десантная группа под командованием Петра Косорыжникова вела боевые действия в Валуйском районе Белгородской области. Партизанский отряд погиб 30 апреля 1943 года. Среди погибших значился Николай Михайлов.
О военнослужащем известно, что он родился в столице Приангарья в 1908 году. В отряд партизан попал после ранения в уличных боях Сталинграда. Известно, что по состоянию на январь 1943 года семья Михайлова проживала на Дзержинского, 3. В состав семьи входили жена Наталья Николаевна Безсонова, сын Владими, а также дочери Наталия и Ирина.
Родственников Николая Михайлова или тех, кто знал семью, просят связаться с Исследователем Алексеем Фоминовым по электронной почте (fominovalexey@yandex.ru, fominov.8338@gmail.com) или по телефону (
Напомним, что в середине мая в Иркутске разыскивали родственников участника Великой Отечественной войны Дмитрия Маякинина. Поиском занимаются представители поискового отряда УП «Витебскоблгаз».