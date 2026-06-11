В Иркутске разыскивают родственников участника Великой Отечественной войны

О военнослужащем известно, что он родился в столице Приангарья в 1908 году. В отряд партизан попал после ранения в уличных боях Сталинграда. Известно, что по состоянию на январь 1943 года семья Михайлова проживала на Дзержинского, 3. В состав семьи входили жена Наталья Николаевна Безсонова, сын Владими, а также дочери Наталия и Ирина.