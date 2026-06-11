В ЕАО накрыли группировку мошенников, укравших свыше 18 млн по всей стране

По горячим следам сотрудники полиции задержали предполагаемого посыльного мошенников. Им оказался 25-летний мужчина, который ехал на такси из Хабаровска в Амурскую область. При нём нашли 5 млн рублей — эти деньги, по данным полиции, он забрал у пожилой пары из Хабаровска, которую обманули по похожей схеме на 13 млн рублей.