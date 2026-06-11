В ЕАО накрыли группировку мошенников, укравших свыше 18 млн по всей стране

Полицейские Еврейской автономной области раскрыли группу сообщников телефонных мошенников, которые, по версии следствия, помогали выводить деньги у жителей сразу нескольких регионов России. Общий ущерб превысил 18 млн рублей, сообщили в УМВД России по Еврейской автономной области.
Один из эпизодов произошёл в Биробиджане. 69-летнюю пенсионерку запугали якобы уголовной ответственностью за связь с террористической организацией с Украины. Под давлением аферистов женщина продала недвижимость, передала курьеру 3 млн рублей наличными и перевела ещё 500 тысяч.
По горячим следам сотрудники полиции задержали предполагаемого посыльного мошенников. Им оказался 25-летний мужчина, который ехал на такси из Хабаровска в Амурскую область. При нём нашли 5 млн рублей — эти деньги, по данным полиции, он забрал у пожилой пары из Хабаровска, которую обманули по похожей схеме на 13 млн рублей.
Затем оперативники вышли на 34-летнюю жительницу Приамурья. По версии полиции, она отвечала за легализацию похищенных денег. У неё изъяли около 1,8 млн рублей, принадлежащих потерпевшей из Биробиджана. Эти средства женщина, как считают правоохранители, ещё не успела перевести в криптовалюту.
Последним задержали 38-летнего координатора группы. Полицейские ЕАО вместе с коллегами из Санкт-Петербурга и Ленинградской области при поддержке Росгвардии задержали его в Северной столице. По данным УМВД, мужчина дистанционно управлял соучастниками по указаниям зарубежного куратора. В его квартире изъяли телефоны и банковские карты, после чего фигуранта этапировали в Биробиджан.
Следствие также установило связь задержанных с обманом жителя Краснодара на 1,7 млн рублей. Все эпизоды объединили в одно производство, возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Благодаря вмешательству полиции удалось предотвратить хищение ещё около 6,8 млн рублей — эти деньги должны вернуть владельцам.