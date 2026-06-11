За незаконно установленные в Хабаровске торговые павильоны взыскали 2,4 млн рублей

Два павильона находились с 2022 по 2025 год на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, в районе Центрального рынка. Компания разместила торговые точки без заключения договора и не оплачивала пользование участком. Суд установил, что организация с самого начала знала о неправомерности использования земли без оплаты.