В Омске 20 июня вручат премию «Золотая маска»

Фестиваль «Золотая маска» собрал 68 номинантов из театров разных регионов России. В этом году определяют лауреатов в восьми основных номинациях: опера, оперетта/мюзикл, классический и современный балет, современный танец, драматический театр (большая и малая форма), театр кукол, а также впервые введена внеконкурсная номинация «Лучший спектакль сезона для детей».