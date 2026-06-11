В Омске 20 июня вручат премию «Золотая маска»

В Омске 20 июня состоится торжественная церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Культурная столица 2026 года примет финальное событие 32 сезона фестиваля, который с февраля проходил по всей России.
С 19 по 21 июня омичи и гости города смогут принять участие в масштабном театральном празднике: образовательные дни будут включать лекции, мастер-классы и дискуссии от ведущих экспертов театральной сферы, а на пешеходной улице Любинского проспекта состоится большой городской праздник «Театральный Любинский».
Фестиваль «Золотая маска» собрал 68 номинантов из театров разных регионов России. В этом году определяют лауреатов в восьми основных номинациях: опера, оперетта/мюзикл, классический и современный балет, современный танец, драматический театр (большая и малая форма), театр кукол, а также впервые введена внеконкурсная номинация «Лучший спектакль сезона для детей».