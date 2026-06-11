В Хабаровском крае раскрыта крабовая схема на миллиард рублей

По информации СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО, с января 2023 года по март 2026 года фигуранты создали преступное сообщество для добычи краба в Охотоморской подзоне Аяно Майского района. Участники группы не только вылавливали биоресурсы, но и перерабатывали их, оформляли фиктивные документы и продавали продукцию в крае.