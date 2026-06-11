Житель Хабаровска проиграл суд за арестованный автомобиль

Житель Хабаровска обратился в Краснофлотский районный суд с требованием освободить от ареста автомобиль «Тойота Витц» (2006 г. в.), купленный в ноябре 2023 года в Уссурийске за 300 000 рублей. После доставки в город машина отправилась в ремонт, а в феврале 2024 года при попытке постановки на учёт выяснилось, что на авто наложен запрет на регистрационные действия из-за исполнительного производства против прежнего владельца, сообщает пресс-служба суда Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Истец ссылался на то, что не мог своевременно зарегистрировать автомобиль из-за его технического состояния. Кроме того, он пояснил, что деньги при сделке были переведены на счёт родственника продавца — из-за ареста личных счетов последнего.
Однако суд установил, что: автомобиль не был зарегистрирован на имя истца без объективных оснований; истец не обращался в ГИБДД для регистрации и не заявлял о себе как о собственнике; нет подтверждения, что состояние машины действительно мешало регистрации; отсутствуют доказательства фактического владения и содержания авто с ноября 2023 по январь 2024 года; полис ОСАГО на машину не оформлен.
На основании этих фактов суд отказал в удовлетворении иска, посчитав, что доказательства не подтверждают переход права собственности. Решение оставлено в силе после рассмотрения апелляции в Хабаровском краевом суде.
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