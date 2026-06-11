Житель Хабаровска проиграл суд за арестованный автомобиль

Однако суд установил, что: автомобиль не был зарегистрирован на имя истца без объективных оснований; истец не обращался в ГИБДД для регистрации и не заявлял о себе как о собственнике; нет подтверждения, что состояние машины действительно мешало регистрации; отсутствуют доказательства фактического владения и содержания авто с ноября 2023 по январь 2024 года; полис ОСАГО на машину не оформлен.