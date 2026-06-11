Почтовые отделения не будут работать 12 июня в Хабаровском крае

В четверг, 11 июня, все почтовые отделения закроются на час раньше обычного. Это сокращенный рабочий день для сотрудников. В пятницу, 12 июня, почта не будет работать совсем — это официальный выходной. Почтальоны в праздник не будут разносить письма, газеты и посылки. Но пенсии и пособия жителям доставят в срок — Социальный фонд заранее определил даты выплат. Исключение сделано для круглосуточных отделений и пунктов выдачи товаров с маркетплейсов — они продолжат работу в обычном режиме. Уже в субботу, 13 июня, все отделения вернутся к привычному графику.