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Хабаровчане получили мусоросборник с ограждением на улице Гагарина

Конструкция на Гагарина, 7 появилась по инициативе горожан. Уже три года они борются с коммерсантами с расположенного рядом рынка, которые регулярно складируют свои отходы на их контейнерной площадке. Сейчас ограждение почти возвели. Обсуждается создание отдельной площадки для складирования отходов предпринимателей. Однако участок для нее до сих пор не определен.

Конструкция на Гагарина, 7 появилась по инициативе горожан. Уже три года они борются с коммерсантами с расположенного рядом рынка, которые регулярно складируют свои отходы на их контейнерной площадке. Сейчас ограждение почти возвели. Обсуждается создание отдельной площадки для складирования отходов предпринимателей. Однако участок для нее до сих пор не определен.