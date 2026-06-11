Продукты из дикоросов Хабаровского края заинтересовали китайских ученых

Исследователи из Тихоокеанского государственного университета представили итоги работы на круглом столе в Харбине. Команда под руководством Анны Жебо разработала технологии получения экстрактов и порошков из природного сырья. На основе этих образцов в университете создают функциональные продукты питания — с тонизирующими, витаминными и антиоксидантными свойствами. Результатами хабаровских ученых заинтересовались в Харбинском политехническом университете. Сейчас стороны обсуждают, как вывести дальневосточные ингредиенты на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Для этого нужно адаптировать производство и документы под требования Китая.