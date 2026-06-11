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Популяризацией медицины здорового долголетия займутся блогеры и СМИ Хабаровского края

Авторам Хабаровского края предлагают разработать собственные методики здорового долголетия. Конкурс проводит правительство РФ совместно с фондом «Росконгресс», принять участие в нем приглашают журналистов, блогеров и авторов контента. Принимаются публикации, видео и другие материалы, опубликованные с 1 октября 2025 года по 10 июня 2026 года. "Всероссийский конкурс открывает уникальную возможность для журналистов, блогеров и создателей контента.

Авторам Хабаровского края предлагают разработать собственные методики здорового долголетия. Конкурс проводит правительство РФ совместно с фондом «Росконгресс», принять участие в нем приглашают журналистов, блогеров и авторов контента. Принимаются публикации, видео и другие материалы, опубликованные с 1 октября 2025 года по 10 июня 2026 года. «Всероссийский конкурс открывает уникальную возможность для журналистов, блогеров и создателей контента нашего края внести личный вклад в развитие профилактической медицины и движение за здоровое долголетие», — подчеркнули в краевом министерстве здравоохранения. Подать заявку и узнать подробности можно до 15 июня на сайте проекта. Итоги опубликуют не позднее 10 июля 2026 года во время проведения второго форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия».