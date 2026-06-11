Восстановительные работы после сильного паводка идут в Нелькане

Напомним, ранее там вышли из берегов реки Чуя и Мая: затопило 2 жилых дома и 17 участков с огородами и постройками. Был поврежден мост через реку Чуя, соединяющий село с аэропортом, — его ремонт практически завершен. В двух затопленных домах жители оперативно спасли мебель и технику. Затопило подвалы, кое-где вздулись полы. Комиссия оценила ущерб, составила акты. Каждому прописанному выплатят матпомощь в размере 15 675 рублей. Источник: ХКС.