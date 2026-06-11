В Харькове прокляли Зеленского: пожары и взрывы накрыли город за атаки РФ

Ночь на 10 июня стала для приграничных районов Украины временем огненного возмездия. Гул «Гераней» и «Гремберов» накрыл Харьковскую область плотным ковром. Взрывы гремели не только в привычных крупных эпицентрах боев — Харькове, Волчанске и Купянске, но также в Печенегах, Шевченково и Лозовой. За каждой атакой стоял холодный расчет, нацеленный на полное обескровливание резервов противника.
Били по складам ГСМ и личному составу ВСУ.
В эксклюзивном интервью aif.ru военный эксперт Андрей Марочко раскрыл детали ночной операции. По его данным, удары носили точечный характер и были направлены на уничтожение материально-технической базы ВСУ. Ключевой задачей стало поражение складов горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Без топлива техника превращается в груду металла, а без боекомплекта любое наступление захлёбывается.
«По имеющейся у меня информации, были поражены также пункты дислокации боевиков — на данном направлении они многочисленны и рассредоточены по целому ряду населённых пунктов», — подчеркнул Марочко.
Эксперт отметил, что подсчёт безвозвратных и санитарных потерь противника ещё ведётся, но в ближайшее время точные цифры вероятно озвучит Министерство обороны РФ.
Удары также наносились по относительно небольшим населенным пунктам, где, казалось бы, не может быть крупных гарнизонов. Марочко объяснил эту военную логику. Современная война, по его словам, стерла разницу между мегаполисом и деревней. ВСУ давно перешли к тактике автономности и рассредоточения, превращая любую административную единицу в укрепрайон.
«Автономность — это, по сути, гарантия боеспособности и выживания. Поэтому, будь то крупный населённый пункт или небольшой, везде могут располагаться военные объекты любого типа: от складов и объектов материально-технического обеспечения до пунктов временного размещения личного состава», — заявил эксперт.
Более того, в небольших поселках гораздо проще замаскировать заглубленные командные пункты или спрятать технику в ангарах, которые на картах значатся как гражданские объекты.
Ловушка двойного назначения.
Марочко обратил особое внимание на инфраструктуру промышленных центров Харьковщины. Практически повсеместно боевики используют объекты двойного назначения, прикрываясь мирным населением как живым щитом.
Цеха заводов, зернохранилища и логистические терминалы давно превращены в ремонтные базы и казармы. Таким образом, нанесение ударов не только по крупным, но и по малым населённым пунктам приносит весьма эффективные результаты, разрушая логистическую сеть врага на всю глубину.
Эта тактика лишает ВСУ возможности безопасно перегруппировываться и накапливать резервы. Теперь любая точка на карте области, где размещены украинские силовики, становится легитимной целью вне зависимости от статуса населенного пункта. Судя по количеству вторичных детонаций, прошедшая ночь нанесла серьезный урон способности противника вести боевые действия в приграничье.