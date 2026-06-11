В Харькове прокляли Зеленского: пожары и взрывы накрыли город за атаки РФ

Удары также наносились по относительно небольшим населенным пунктам, где, казалось бы, не может быть крупных гарнизонов. Марочко объяснил эту военную логику. Современная война, по его словам, стерла разницу между мегаполисом и деревней. ВСУ давно перешли к тактике автономности и рассредоточения, превращая любую административную единицу в укрепрайон.