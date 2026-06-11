В Красноярске поймали водителя пикапа, катавшего в бассейне в багажнике

В Красноярске нашли водителя пикапа, оборудовавшего бассейн в багажнике. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Водитель пикапа «Мазда» перевозил пассажиров в импровизированном бассейне в багажнике по улицам Красноярска. Оказалось, что за рулем находился 19-летний парень. По его словам, он загерметизировал багажное отделение, наполнил его водой, после чего прокатил своих приятелей.
Водителя привлекли к административной ответственности, составив сразу восемь протоколов.
Ранее сообщалось о том, что в импровизированном бассейне находились четыре человека. Еще двое в салоне автомобиля.