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В Красноярске поймали водителя пикапа, катавшего в бассейне в багажнике

На него составили восемь административных протоколов.

В Красноярске нашли водителя пикапа, оборудовавшего бассейн в багажнике. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Водитель пикапа «Мазда» перевозил пассажиров в импровизированном бассейне в багажнике по улицам Красноярска. Оказалось, что за рулем находился 19-летний парень. По его словам, он загерметизировал багажное отделение, наполнил его водой, после чего прокатил своих приятелей.

Водителя привлекли к административной ответственности, составив сразу восемь протоколов.

Ранее сообщалось о том, что в импровизированном бассейне находились четыре человека. Еще двое в салоне автомобиля.