В Красноярске поймали водителя пикапа, катавшего в бассейне в багажнике

Водитель пикапа «Мазда» перевозил пассажиров в импровизированном бассейне в багажнике по улицам Красноярска. Оказалось, что за рулем находился 19-летний парень. По его словам, он загерметизировал багажное отделение, наполнил его водой, после чего прокатил своих приятелей.