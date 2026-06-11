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На станции «Речной вокзал» в Новосибирске поставили автоматы для покупки билетов

Новый способ покупки билетов работает в вестибюле метро.

Источник: Комсомольская правда

В новосибирском метро на станции «Речной вокзал» установили два билетопечатающих автомата. Машины разместили в вестибюле в сторону выхода к платформе. Теперь пассажиры пригородных поездов могут купить там билеты. Оплатить проезд можно только безналичным способом. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Экспресс-пригород».

«Речной вокзал» считается одной из самых популярных остановок в регионе. Новые терминалы помогут людям быстрее оформлять билеты и сделают поездку комфортнее. Ранее в мае такие автоматы уже поставили на станциях «Обское море», «Береговая» и на остановочной платформе ПЛП. Сейчас во всей Новосибирской области работает 102 терминала самообслуживания для покупки билетов на электропоезда.

Цифры подтверждают удобство такого формата. За первые пять месяцев 2026 года пассажиры купили 4 млн билетов бесконтактным способом. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.