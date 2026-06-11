На станции «Речной вокзал» в Новосибирске поставили автоматы для покупки билетов

В новосибирском метро на станции «Речной вокзал» установили два билетопечатающих автомата. Машины разместили в вестибюле в сторону выхода к платформе. Теперь пассажиры пригородных поездов могут купить там билеты. Оплатить проезд можно только безналичным способом. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Экспресс-пригород».