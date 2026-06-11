Прокуратура избавила пенсионерку из Енисейска от кредита

Прокуратура помогла жительнице Енисейска избавиться от кредита, взятого под воздействием мошенников. Пенсионерка платила проценты за долг в 190 тысяч рублей несколько месяцев, пока не поняла, что не в силах делать это и дальше. Женщина пошла в прокуратуру. Там она рассказала, что незнакомцы убедили ее срочно провести ряд финансовых операций, а после оформить кредит в банке. Все деньги она сразу перевела мошенникам, искренне полагая, что таким образом защищает свои накопления. В прокуратуре убеждены, что заем был взят не по свободной воле пенсионерки, подтверждают это и медики. Судебно-психологическая экспертиза установила: в момент совершения сделок женщина находилась под сильным психологическим воздействием мошенников, не могла в полной мере осознавать значение своих действий и критически оценивать происходящее, — комментируют ситуацию в надзорном ведомстве. Суд согласился с требованием прокурора признать договор займа недействительным и постановил вернуть незаконно взысканные средства — более 33 тыс. руб. уже выплаченных процентов. Мошенников ищут.