Прокуратура помогла жительнице Енисейска избавиться от кредита, взятого под воздействием мошенников. Пенсионерка платила проценты за долг в 190 тысяч рублей несколько месяцев, пока не поняла, что не в силах делать это и дальше. Женщина пошла в прокуратуру. Там она рассказала, что незнакомцы убедили ее срочно провести ряд финансовых операций, а после оформить кредит в банке. Все деньги она сразу перевела мошенникам, искренне полагая, что таким образом защищает свои накопления. В прокуратуре убеждены, что заем был взят не по свободной воле пенсионерки, подтверждают это и медики. Судебно-психологическая экспертиза установила: в момент совершения сделок женщина находилась под сильным психологическим воздействием мошенников, не могла в полной мере осознавать значение своих действий и критически оценивать происходящее, — комментируют ситуацию в надзорном ведомстве. Суд согласился с требованием прокурора признать договор займа недействительным и постановил вернуть незаконно взысканные средства — более 33 тыс. руб. уже выплаченных процентов. Мошенников ищут.
Прокуратура избавила пенсионерку из Енисейска от кредита
Прокуратура помогла жительнице Енисейска избавиться от кредита, взятого под воздействием мошенников. Пенсионерка платила проценты за долг в 190 тысяч рублей.